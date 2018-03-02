2 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Ивье внедорожник вылетел с дороги и врезался в дерево: водитель травмирован. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Ухудшение погодных условий всплеска аварийности на дорогах Гродненской области не вызвало. Единственная авария с пострадавшим произошла 1 марта неподалеку от Ивья. "Водитель внедорожника "Мицубиси", житель Жабинки, не лучшим образом сориентировался на незнакомой дороге. Он поздно заметил знаки, ограничивающие скорость на Т-образном перекрестке. Автомобиль врезался в дерево", - рассказали в ГАИ.
Первоначально водитель заявил, что не пострадал, и от медицинской помощи отказался. Уже при оформлении ДТП мужчина пожаловался инспектору на боли. Как оказалось, у него была травмирована нога. Медики диагностировали перелом и рваную рану.-0-
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