2 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Ивье внедорожник вылетел с дороги и врезался в дерево: водитель травмирован. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Ухудшение погодных условий всплеска аварийности на дорогах Гродненской области не вызвало. Единственная авария с пострадавшим произошла 1 марта неподалеку от Ивья. "Водитель внедорожника "Мицубиси", житель Жабинки, не лучшим образом сориентировался на незнакомой дороге. Он поздно заметил знаки, ограничивающие скорость на Т-образном перекрестке. Автомобиль врезался в дерево", - рассказали в ГАИ.

Первоначально водитель заявил, что не пострадал, и от медицинской помощи отказался. Уже при оформлении ДТП мужчина пожаловался инспектору на боли. Как оказалось, у него была травмирована нога. Медики диагностировали перелом и рваную рану.-0-