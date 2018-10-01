1 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Лидой легковушка сбила пешехода, внезапно появившегося перед машиной. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла поздним вечером 29 сентября на третьем километре западного обхода Лиды. "Фиат" под управлением женщины сбил пешехода.

"Водитель машины не поняла, откуда он появился на ее пути. Экспертиза установит, в каком стоянии находился пешеход в момент происшествия", - отметили в ГАИ региона. Пострадавшего с травмами госпитализировали.

Участок, на котором случился наезд, обозначен информационным знаком "Внимание! Пешеходы на дороге". Произошел он в сотне метров от обозначенной дорожной разметкой искусственной неровности.-0-

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома