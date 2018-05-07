7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Минском двое мужчин на квадроциклах пытались скрыться от ГАИ, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Инспекторы ГАИ 6 мая около 22.50 заметили двух едущих на высокой скорости квадроциклистов в д.Слобода. "Они виляли из стороны в сторону. Был подан сигнал об остановке - включены проблесковые маячки, а сотрудники ГАИ обратились к мужчинам по громкоговорителю. Водители проигнорировали требования, увеличили скорость и пытались скрыться. Во время преследования они были задержаны. Квадроциклисты оказались местными жителями", - рассказали в Госавтоинспекции.

Один из мужчин при задержании оказал неповиновение законному требованию правоохранителей и был помещен в изолятор временного содержания, проходить освидетельствование он отказался. Медосвидетельствование второго водителя показало 0,62 промилле алкоголя в крови.

В отношении водителей составлены протоколы по ст.18.21 КоАП (невыполнение требования об остановке транспортного средства, повлекшее преследование такого лица), а также по ст.18.16 КоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а равно отказ от прохождения в установленном порядке освидетельствования).-0-