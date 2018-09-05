5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Минском товарный поезд сбил мужчину, сообщил БЕЛТА официальный представитель МВД Александр Марченко.

"На станции Колодищи 4 сентября около 16.00 под товарняк попал местный житель. Со слов очевидцев, мужчина сидел возле сигнального фонаря при приближении поезда Минск-Орша к железнодорожному переезду ", - сказал Александр Марченко.

Машинист начал подавать сигналы и тормозить состав. Мужчина поднялся и стал между путями. Несчастного случая не удалось избежать: локомотив сбил пешехода. Он доставлен в больницу с сочетанной травмой, открытой ЧМТ, переломами, ушибами и ранами. Проводится проверка.

С начала года в Беларуси зарегистрировано 76 подобных происшествий: 47 человек погибли и 29 травмированы.-0-