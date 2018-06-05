5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Минском водитель сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места аварии, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

ДТП случилось 4 июня около 15.00 в садовом товариществе "Зеленый Бор" у деревни Старина Минского района. "Водитель неустановленной автомашины сбил 10-летнюю девочку-пешехода. Шестиклассница получила травмы и была доставлена родственниками в больницу. Водитель место аварии покинул", - рассказали в ГАИ. Предположительно, наезд произошел, когда автомобиль двигался задним ходом.

ГАИ Минской области просит граждан, располагающих какой-либо информацией о ДТП, сообщить по телефонам: (017)204-42-44, (017)229-06-14.-0-