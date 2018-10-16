Под Молодечно опрокинулся грузовик со свиньями: часть животных погибла

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Машина, перевозившая свиней, упала на бок в Молодечненском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
Авария произошла 15 октября около 13.00 на автодороге Литва - Шипуличи у поселка Березинский. "Работник свинокомплекса перевозил свиней. Выезжая из поселка, на закруглении дороги он неправильно выбрал скорость и не справился с управлением. МАЗ с прицепом, где было 200 свиней (21 т), лег на бок", - рассказал Сергей Чеботарев.
Люди в ДТП не пострадали. Погибла примерно треть находившихся в прицепе свиней. В отношении водителя составлен прокол по ч.5 ст. 18.22 КоАП. Проводится проверка.-0-
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