Под Мостами грузовик зацепил велосипедиста, он вылетел с дороги

3 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Мостами грузовик зеркалом зацепил велосипедиста, того выбросило с дороги, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла 2 октября на одной из дорог Мостовского района. Автофургон MAN под управлением 30-летнего мужчины двигался из Гродно в Барановичи. "По словам водителя, он, засмотревшись на обгоняющий автомобиль, принял на дороге вправо. Грузовик зацепил зеркалом ехавшего в попутном направлении велосипедиста", - рассказали в ГАИ региона.
Велосипедист вылетел с дороги. С переломом плеча 55-летнего мужчину госпитализировали.-0-
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4459 BYN
|2.464 BYN
|2.473 BYN
|USD
|2.1237 BYN
|2.132 BYN
|2.136 BYN
|RUB
|3.2497 BYN
|3.251 BYN
|3.26 BYN