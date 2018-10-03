Под Мостами грузовик зацепил велосипедиста, он вылетел с дороги

3 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Мостами грузовик зеркалом зацепил велосипедиста, того выбросило с дороги, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 2 октября на одной из дорог Мостовского района. Автофургон MAN под управлением 30-летнего мужчины двигался из Гродно в Барановичи. "По словам водителя, он, засмотревшись на обгоняющий автомобиль, принял на дороге вправо. Грузовик зацепил зеркалом ехавшего в попутном направлении велосипедиста", - рассказали в ГАИ региона.

Велосипедист вылетел с дороги. С переломом плеча 55-летнего мужчину госпитализировали.-0-

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома