Под Мостами легковушка сбила лося: в результате ДТП погибла 18-летняя пассажирка

16 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Мостами легковушка сбила лося: погибла 18-летняя пассажирка. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Серьезная авария произошла около 21.00 возле агрогородка Пески на автодороге Острино - Щучин - Волковыск. Перед автомобилем "Ауди" на проезжей части неожиданно появился лось. После столкновения с животным легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево. Машина получила серьезные повреждения, для деблокирования пострадавших привлекались спасатели.

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с лосем под Мостами Как сообщалось ранее, ДТП произошло 15 февраля около 21.00 на 54-м км автодороги Р51 Острино - Щучин - Волковыск вблизи деревни Пески Мостовского района.

На месте от полученных травм погибла 18-летняя дочь водителя. Она ехала на заднем сиденье. Сам водитель, 42-летний мужчина, и его 13-летний сын с переломами и другими травмами доставлены в реанимацию.

Животное погибло на месте аварии. Обстоятельства ДТП выясняются.-0-