Под Мостами легковушка сбила лося: в результате ДТП погибла 18-летняя пассажирка

16 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Мостами легковушка сбила лося: погибла 18-летняя пассажирка. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Серьезная авария произошла около 21.00 возле агрогородка Пески на автодороге Острино - Щучин - Волковыск. Перед автомобилем "Ауди" на проезжей части неожиданно появился лось. После столкновения с животным легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево. Машина получила серьезные повреждения, для деблокирования пострадавших привлекались спасатели.
На месте от полученных травм погибла 18-летняя дочь водителя. Она ехала на заднем сиденье. Сам водитель, 42-летний мужчина, и его 13-летний сын с переломами и другими травмами доставлены в реанимацию.
Животное погибло на месте аварии. Обстоятельства ДТП выясняются.-0-
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