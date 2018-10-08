Под Новогрудком легковушка вылетела в кювет и несколько раз перевернулась

8 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Новогрудком "Фольксваген" вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла в ночь на 7 октября возле деревни Мольничи. По неизвестной пока причине легковой автомобиль оказался в боковом заносе. Машина вылетела в кювет и несколько раз перевернулась.

Что стало причиной аварии, выясняется. Мужчина 1985 года рождения, находившийся за рулем, с травмами доставлен в реанимацию. В ГАИ отметили, что участок дороги, на котором произошло ДТП, обозначен дорожными знаками "Ограничение максимальной скорости до 60 км/ч" и "Опасный поворот".-0-