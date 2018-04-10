Под Ошмянами пьяный угнал оставленную на обочине легковушку

10 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Ошмянами пьяный прохожий угнал оставленную на обочине легковушку. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Житель Ошмянского района оставил автомобиль с ключами в замке зажигания на обочине. Владелец вскоре вернулся, однако машины не обнаружил. К поиску "Ауди" подключились правоохранители. Легковушку нашли в кювете неподалеку от деревни Гравжишки в технически исправном состоянии.

"В совершении преступления подозревается житель Ошмянского района 1994 года рождения. Молодой человек возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. На обочине обнаружил автомобиль и решил на нем добраться домой, однако не справился с управлением", - рассказали в пресс-службе УВД.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.214 УК (угон транспортного средства).-0-