19 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Слонимом сотрудники ГАИ и очевидец спасли упавшего в озеро мальчика. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел вечером 18 июня в деревне Залесье Слонимского района. Наряд инспекторов ДПС Юрия Хильмановича и Александра Ярошевича обратили внимание на мужчину на обочине: тот жестами просил остановиться.

Как оказалось, мужчина только что достал из озера мальчика, а что делать дальше не представляет.

"Лежавший на берегу синюшного цвета ребенок не подавал признаков жизни. Пульс, дыхание и сердцебиение у него отсутствовали. Инспекторы не растерялись и решили оказать доврачебную помощь. Путем непрямого массажа сердца за несколько минут они привели мальчика в чувство, дали понюхать нашатырь и вызвали скорую помощь", - рассказали в ГАИ региона.

У ребенка появились дыхание и пульс. Его передали подоспевшим медицинским работникам.-0-