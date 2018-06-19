19 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Слонимом сотрудники ГАИ и очевидец спасли упавшего в озеро мальчика. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел вечером 18 июня в деревне Залесье Слонимского района. Наряд инспекторов ДПС Юрия Хильмановича и Александра Ярошевича обратили внимание на мужчину на обочине: тот жестами просил остановиться.
Как оказалось, мужчина только что достал из озера мальчика, а что делать дальше не представляет.
"Лежавший на берегу синюшного цвета ребенок не подавал признаков жизни. Пульс, дыхание и сердцебиение у него отсутствовали. Инспекторы не растерялись и решили оказать доврачебную помощь. Путем непрямого массажа сердца за несколько минут они привели мальчика в чувство, дали понюхать нашатырь и вызвали скорую помощь", - рассказали в ГАИ региона.
У ребенка появились дыхание и пульс. Его передали подоспевшим медицинским работникам.-0-
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