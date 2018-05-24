24 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Сморгонью пенсионерка на велосипеде не пропустила самосвал, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла 23 мая неподалеку от деревни Коты. 72-летняя женщина на велосипеде возвращалась из лечебного учреждения. "Со слов пострадавшей, она после укола чувствовала себя не лучшим образом. Женщина двигалась на спуск и нарушила требования знака "Уступи дорогу", - рассказали в ГАИ.
Водитель самосвала избежать столкновения не сумел - женщина врезалась в заднее левое колесо. С серьезными травмами ее госпитализировали.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3418 BYN
|2.338 BYN
|2.345 BYN
|USD
|1.9968 BYN
|1.995 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.2522 BYN
|3.242 BYN
|3.255 BYN