24 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Сморгонью пенсионерка на велосипеде не пропустила самосвал, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла 23 мая неподалеку от деревни Коты. 72-летняя женщина на велосипеде возвращалась из лечебного учреждения. "Со слов пострадавшей, она после укола чувствовала себя не лучшим образом. Женщина двигалась на спуск и нарушила требования знака "Уступи дорогу", - рассказали в ГАИ.

Водитель самосвала избежать столкновения не сумел - женщина врезалась в заднее левое колесо. С серьезными травмами ее госпитализировали.-0-