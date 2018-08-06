Под Волковыском мотоцикл столкнулся с легковушками: два человека в больнице

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Волковыском мотоциклист устроил аварию с двумя легковушками: два человека в больнице, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Серьезная авария произошла днем 5 августа у поселка Красносельский. Вблизи Т-образного перекрестка, чтобы опередить поворачивающие машины, мотоциклист на "Хонде" выскочил на дорожку для пешеходов и велосипедистов.

"Мотоцикл по касательной задел "Мазду", затем столкнулся с остановившимся для пропуска других машин БМВ", - рассказали в ГАИ.

Мотоциклиста и его пассажирку с травмами госпитализировали.-0-

Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома