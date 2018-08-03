Под Вороново перевернулся и сгорел автомобиль

3 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Вороново перевернулся и сгорел "Фольксваген": два человека госпитализированы, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Компания из четверых парней и двух девушек ехала из Радуни в Погородно. В какой-то момент машину качнуло и одно из задних колес отвалилось. После этого машина на ровном участке дороги перевернулась: к этому моменту у нее осталось лишь одно колесо.

"После опрокидывания автомобиль воспламенился. Салон его выгорел полностью. Совершению ДТП могло способствовать техническое состояние транспортного средства. Техосмотр автомобиль не проходил, договор обязательного страхования на месте не обнаружен", - отметили в ГАИ региона.

Молодые люди успели сами покинуть автомобиль. Юношу, владельца "Фольксвагена", и одну из девушек-пассажирок госпитализировали.-0-