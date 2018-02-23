Подъемник с рабочим упал с высоты 4-го этажа в Минске

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Плотник-столяр получил травмы и был госпитализирован в результате падения подъемника с высоты четвертого этажа в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.
Центральным (г. Минска) районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту получения телесных повреждений рабочим. "Инцидент случился днем 22 февраля у дома на ул. Каховской. Падение подъемника, где находился 49-летний рабочий, произошло при работах по гидроизоляции балконов. Мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован", - рассказала Марина Дранькова.
Следователи совместно с экспертами и сотрудником государственной инспекции труда осмотрели место происшествия. Для установления причин и обстоятельств произошедшего опрашиваются коллеги пострадавшего и должностные лица организации, проводившей ремонтные работы, изучается служебная документация.-0-
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