15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подозреваемого в убийстве мужчины задержали в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Вечером 9 марта в квартире по ул.Долгобродская с резаной раной шеи был обнаружен и госпитализирован 43-летний мужчина. Ночью от полученных повреждений он скончался в больнице. Милицию и медиков вызвала его сестра - он успел ей позвонить и попросить о помощи.

Милиция установила, что к преступлению причастен 37-летний минчанин, которого убитый не знал. "Оперативники выяснили, что 8 марта 43-летний мужчина отдыхал в компании вместе с женой и знакомой минчанина и якобы резко высказывался в их адрес, вел себя неподобающим образом. Тот об этом узнал и решил наказать обидчика, - рассказали в милиции. - Благодаря помощи своих знакомых он выяснил адрес мужчины, пришел к нему домой - результатом визита стало убийство".

Подозреваемый был ранее неоднократно судим - за грабеж, хулиганство и уклонение от отбывания наказания. В отношении него Партизанским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.-0-