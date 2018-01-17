Подробности смертельного ДТП под Слонимом: водитель легковушки не справился с управлением

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля Hyndai, который столкнулся в Слонимском районе с двигавшимся навстречу грузовиком, не справился с управлением. Такую информацию разместил Государственный комитет судебных экспертиз, сообщает БЕЛТА.
Как уточняется, водитель легковушки 1982 года рождения не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Volvo, который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП двое следовавших в автомобиле Hyndai пассажиров, 1956 и 1975 годов рождения, погибли, а сам водитель и еще один пассажир, 1963 года рождения, госпитализированы в учреждение здравоохранения.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц (ч.3 ст.317 УК Беларуси). Планируется назначение автотехнической, судебно-медицинских и ряда иных криминалистических экспертиз, выводы которых позволят установить техническое состояние транспортных средств, воссоздать механизм развития происшествия.-0-
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