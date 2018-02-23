Подростки из Красноярска засунули кошку в разогретую духовку, СК начал проверку

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Красноярский следственный комитет проводит проверку по факту жестокого обращения с животными подростков. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Красноярскому краю.

"В сети Интернет размещено видео, где подростки, проживающие в краевом центре, на вечеринке издеваются над кошкой, помещают ее в разогретую духовку", - говорится в сообщении СК.

Сейчас СК устанавливает обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.-0-