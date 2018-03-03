3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подросток на велосипеде попал под колеса легковушки в Любанском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 1 марта около 22.00. "Водитель легковой Honda Accord ехал со стороны д. Константиновка в направлении д. Кузьмичи. На закруглении дороги он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и сбил там 16-летнего велосипедиста. Пострадавший был госпитализирован с диагнозом "политравма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, перелом ребра, пневмоторакс, размозжение почки", - рассказали в ГАИ.

Велосипед был обозначен светоотражающей лентой. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).-0-

Фото УГАИ УВД Миноблисполкома.