25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе подросток погиб в аварии с мотоциклом под Марьиной Горкой. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 24 июня примерно в 20.10 у деревни Дукора. "Мотоциклистка не справилась с управлением и ударилась в разделительное ограждение. Она была госпитализирована. Ехавший вместе с ней сын 2003 года рождения погиб", - проинформировали в МВД. Женщина и ее сын - жители Гродно.-0-