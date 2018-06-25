25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе подросток погиб в аварии с мотоциклом под Марьиной Горкой. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.
Авария произошла 24 июня примерно в 20.10 у деревни Дукора. "Мотоциклистка не справилась с управлением и ударилась в разделительное ограждение. Она была госпитализирована. Ехавший вместе с ней сын 2003 года рождения погиб", - проинформировали в МВД. Женщина и ее сын - жители Гродно.-0-
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