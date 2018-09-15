15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подстреливших двух лосей браконьеров разыскивают в Столинском районе, сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира.

Выстрелы в лесу у деревни Коробье в Столинском районе услышали сотрудники лесхоза. На месте незаконной охоты они обнаружили убитого лося, а в трехстах метрах от места преступления нашли раненую самку. Ей не удалось выжить.

Браконьеры скрылись, но в спешке оставили множество улик - незарегистрированное ружье, фонарь, рюкзак.

Возбуждено уголовное дело, имеются подозреваемые. Планируется провести экспертизы. К разбирательству подключились сотрудники Столинской инспекции охраны животного и растительного мира.-0-