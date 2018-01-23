23 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Подтопления паводковыми водами отмечаются в шести районах Гомельской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

"В шести районах области имеются подтопления подворий, хозяйственных построек, грунтовой дороги и одного участка автомобильной дороги. Эвакуация жителей не проводилась, жизнедеятельность не нарушена", - рассказала Мария Клезович.

Так, в Добруше паводковыми водами реки Хоропуть подтоплены три подворья, шесть хозяйственных построек, один жилой дом. Глубина подтопления составляет 10-25 см.

Паводковыми водами реки Случь оказались подтоплены шесть подворий и четыре хозяйственные постройки в деревне Ленин Житковичского района. Глубина подтопления подворий - 5-30 см.

В Петриковском районе паводковыми водами реки Птичь подтоплен участок (160 м) автомобильной дороги Лучицы - Хвойня возле деревни Хвойня (глубина подтопления 27-43 см). "Жизнедеятельность в деревне не нарушена, по данному участку дороги возможен проезд автомобилями повышенной проходимости и грузовым транспортом. Угрозы жилым домам, хозяйственным постройкам, административным зданиям нет", - отметила официальный представитель управления.

Паводковыми водами реки Друть в Рогачеве на 5-30 см подтоплено 21 подворье.

Из-за повышения уровня воды в Днепре и частичного установления ледостава около моста в деревне Верхние Жары (Брагинский район) произошло подтопление 150 м участка грунтовой дороги в деревне Кирово. "Проезд по данной дороге возможен автомобилями повышенной проходимости и грузовым транспортом. Жизнедеятельность в деревне Кирово не нарушена. Угрозы жилым домам, хозяйственным постройкам, административным зданиям нет", - прокомментировала собеседница.

Паводковыми водами Припяти подтопленными оказались три подворья в Мозырском районе: в дачно-садовых кооперативах "Музыкант" и "Швейник" деревни Лубня и в Мозыре.

Работники МЧС продолжают ежедневный мониторинг паводковой обстановки в области.-0-