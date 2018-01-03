Подтопления зафиксированы в трех районах Беларуси

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подтопления паводковыми водами зафиксированы в трех районах Беларуси. Такая информация размещена на интерактивной карте неблагоприятных явлений в приложении МЧС "Помощь рядом", сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 3 января, в Гомельской области в Петриковском районе зафиксировано подтопление талыми водами участка дороги, а в Житковичском - населенного пункта. "В Петриковском районе произошло подтопление 150 м участка автомобильной дороги Лучицы - Хвойня талыми и паводковыми водами от р.Птичь. Проезд по данной дороге возможен легковым и грузовым транспортом. Жизнедеятельность в д.Хвойня не нарушена, - рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович. - В Житковичском районе подтоплены пять подворий в д.Ленин, затронута водой одна хозпостройка. Подтоплений жилых домов не произошло. Спасатели ведут мониторинг паводковой обстановки".

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