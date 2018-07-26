Поезд Киев-Минск столкнулся с грузовиком

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поезд №85 Киев-Минск столкнулся сегодня с автомобилем ГАЗ-52, пострадавших нет, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Инцидент произошел в 7 утра на 451-м км перегона Бобруйск-Мирадино. Грузовик выехал на регулируемый железнодорожный переезд без дежурного работника с исправно работающей сигнализацией. Машинистом поезда было применено экстренное торможение. Никто из пассажиров поезда и участников дорожного движения не пострадал.

Причины произошедшего устанавливаются.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.-0-

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