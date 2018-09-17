Поезд Минск-Москва опоздал почти на 4 часа из-за лося

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прибытие поезда Минск-Москва в российскую столицу было задержано сегодня утром почти на 4 часа из-за лося, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"Инцидент произошел на перегоне Можайск-Дорохово. Поезд в 4.07 совершил наезд на дикое животное - лося. После устранения технических неполадок, вызванных инцидентом, состав отправился далее в Москву", - сообщили в пресс-центре.

Поезд прибыл на конечную станцию в Москве около 9.25, задержка составила около 3 часов 50 минут.-0-