Поезд насмерть сбил пенсионерку у станции Зельва

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовой поезд Барановичи-Волковыск сбил насмерть пенсионерку у станции Зельва на пешеходном переходе через железнодорожные пути, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

От травм 84-летняя местная жительница скончалась на месте. Задержка движения поездов составила около 2,5 часа.

Проверку проводит Зельвенский районный отдел Следственного комитета. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проверяется также, была ли у машинистов возможность избежать трагедии.

ЧП произошло 16 сентября около 7.00. "Следователи с участием экспертов и сотрудников милиции осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев, изъяли записи камер наружного видеонаблюдения, провели другие процессуальные действия. Это позволило выяснить, что пенсионерка не имела намерений сведения счетов с жизнью. Женщина направлялась по личным делам. Она вышла на железнодорожный переезд, не обращая внимания на приближающийся грузовой поезд. В момент столкновения машинисты были трезвы", - проинформировал Сергей Шершеневич.

По данным следствия, ранее пенсионерка не раз переходила пути в неположенных местах. В связи с этим с ней проводилась разъяснительная работа.

В СК напомнили, что пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь при этом специальными мостами, тоннелями, переездами. Перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов. При их приближении следует остановиться и пропустить. Запрещено переходить и перебегать через пути перед поездом, до которого менее 400 метров, а также переходить через путь сразу после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии состава, двигающегося навстречу.-0-