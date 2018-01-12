12 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Погибший при крушении мотодельтаплана в Ушачском районе пилот был трезв, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области Анна Барышникова.

Результаты судебно-химического исследования крови погибшего, проведенного в срочном порядке Новополоцким межрайонным отделом Госкомитета судэкспертиз, показали, что в момент трагедии управлявший мотодельтапланом мужчина в состоянии алкогольного опьянения не находился, был абсолютно трезв.

По предварительным данным, смерть мужчины наступила от тупой сочетанной травмы головы, туловища и конечностей, полученной в результате падения с высоты. Для проведения детального исследования характера травм и причин гибели мужчины следователями назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщалось, трагедия произошла 11 января вблизи деревни Кублищено Ушачского района. 36-летний житель Полоцка, работающий индивидуальным предпринимателем, с целью покупки двухместного планера (мотодельтаплана), принадлежащего 26-летнему жителю Полоцка приехал на недействующую воздушно-посадочную полосу. В процессе проверки он совершил взлет на высоту около 50 м, пролетел около 1 км и упал на поле между деревнями Лутово и Кублищено. В результате падения пилот от полученных телесных повреждений скончался на месте.-0-