8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники помогли отыскать потерявшегося в Дрогичинском районе мужчину, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
К пограничникам заставы "Сварынь" обратились сотрудники милиции с просьбой помочь в поиске человека: более суток назад 48-летний мужчина отправился в лес на велосипеде недалеко от населенного пункта Радостово и пропал. Обеспокоенные родственники сначала искали его самостоятельно, но безрезультатно, и тогда обратились в милицию.
Вскоре сотрудники правоохранительных органов недалеко от места пропажи обнаружили велосипед потерявшегося. Прибывший пограничный наряд поставил на след служебную собаку и подключился к поискам. Спустя непродолжительное время пограничники на окраине болота обнаружили мужчину, который находился практически без сознания. Оказалось, что у того сахарный диабет, он срочно нуждался в инсулине.
Пограничники доставили пострадавшего в больницу, где местному жителю оказали медицинскую помощь. Угроза его жизни миновала.-0-
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