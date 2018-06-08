8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники помогли отыскать потерявшегося в Дрогичинском районе мужчину, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

К пограничникам заставы "Сварынь" обратились сотрудники милиции с просьбой помочь в поиске человека: более суток назад 48-летний мужчина отправился в лес на велосипеде недалеко от населенного пункта Радостово и пропал. Обеспокоенные родственники сначала искали его самостоятельно, но безрезультатно, и тогда обратились в милицию.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов недалеко от места пропажи обнаружили велосипед потерявшегося. Прибывший пограничный наряд поставил на след служебную собаку и подключился к поискам. Спустя непродолжительное время пограничники на окраине болота обнаружили мужчину, который находился практически без сознания. Оказалось, что у того сахарный диабет, он срочно нуждался в инсулине.

Пограничники доставили пострадавшего в больницу, где местному жителю оказали медицинскую помощь. Угроза его жизни миновала.-0-