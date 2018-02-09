9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники применили оружие для задержания контрабандистов на квадроцикле в Пинском районе, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Ночью 8 февраля по оперативной информации в 5 км от белорусско-украинской границы пинские пограничники выявили квадроцикл с прицепом кустарного производства. Водитель, увидев наряд, увеличил скорость и попытался скрыться. Для остановки транспортного средства и задержания двоих нарушителей были произведены предупредительные выстрелы.

В результате квадроцикл марки BRP, груженный телятиной, был задержан. Проверка показала, что была нарушена государственная граница. Пять свертков с мясом общей массой около 200 кг были перемещены на белорусскую территорию из Украины незаконно.

В отношении жителей Пинского района начат административный процесс за нарушение госграницы и пограничного режима, по результатам которого будет принято соответствующее решение.-0-