9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники применили оружие для задержания контрабандистов на квадроцикле в Пинском районе, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
Ночью 8 февраля по оперативной информации в 5 км от белорусско-украинской границы пинские пограничники выявили квадроцикл с прицепом кустарного производства. Водитель, увидев наряд, увеличил скорость и попытался скрыться. Для остановки транспортного средства и задержания двоих нарушителей были произведены предупредительные выстрелы.
В результате квадроцикл марки BRP, груженный телятиной, был задержан. Проверка показала, что была нарушена государственная граница. Пять свертков с мясом общей массой около 200 кг были перемещены на белорусскую территорию из Украины незаконно.
В отношении жителей Пинского района начат административный процесс за нарушение госграницы и пограничного режима, по результатам которого будет принято соответствующее решение.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4538 BYN
|2.445 BYN
|2.453 BYN
|USD
|2.0017 BYN
|1.996 BYN
|1.999 BYN
|RUB
|3.4425 BYN
|3.43 BYN
|3.437 BYN