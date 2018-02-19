Пограничники задержали украинца, нарушившего запрет на посещение Беларуси

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пинские пограничники задержали гражданина Украины, который второй раз нарушил запрет на посещение Беларуси. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

Вечером 18 февраля пограничный наряд обнаружил следы человека вдоль границы. Нарушитель без документов не успел отойти и на сотню метров от государственного рубежа, когда его обнаружили. В ходе разбирательства выяснилось, что уроженца Волынской области в начале февраля депортировали из Беларуси. Он привлекался к ответственности судом Жабинковского района и был арестован на три месяца за аналогичное преступление. Посещать Беларусь мужчине разрешено лишь с февраля 2023 года.

В отношении иностранца начат административный процесс по статьям 23.29 (незаконное пересечение границы) и 23.55 (нарушение правил пребывания) КоАП Беларуси. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 371-2 УК (пребывание в Республике Беларусь до окончания срока запрета въезда в страну). Мужчине грозит лишение свободы сроком до трех лет.-0-