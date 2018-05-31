Полигон бытовых отходов горел в Борисове

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове спасатели ликвидировали пожар на полигоне бытовых отходов, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о загоревшемся мусоре на полигоне поступило спасателям 30 мая в 21.12. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, площадь пожара составляла 2 га. "Спасатели совместно с сотрудниками предприятия работали более пяти часов. Всего были задействованы 13 единиц техники и 32 человека. Пожар был ликвидирован сегодня в 3.29. Причина устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет", - рассказали в МЧС.

Общая площадь полигона составляет 24 га.-0-