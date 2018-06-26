26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поляк пытался незаконно ввезти в Беларусь 140 кг копченого сала, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Попытку ввоза в пункте пропуска "Домачево" предотвратили брестские пограничники. "Житель Бяла-Подляски вез упакованный под вакуумом продукт в специально оборудованном автомобильном тайнике. Контрабанду во время оформления гражданина Польши обнаружил пограничный наряд. Общая масса товара составила 140 кг", - проинформировали в комитете.

Товар и автомобиль правонарушителя изъяты сотрудниками таможни.-0-

Фото Госпогранкомитета