26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поляк пытался незаконно ввезти в Беларусь 140 кг копченого сала, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
Попытку ввоза в пункте пропуска "Домачево" предотвратили брестские пограничники. "Житель Бяла-Подляски вез упакованный под вакуумом продукт в специально оборудованном автомобильном тайнике. Контрабанду во время оформления гражданина Польши обнаружил пограничный наряд. Общая масса товара составила 140 кг", - проинформировали в комитете.
Товар и автомобиль правонарушителя изъяты сотрудниками таможни.-0-
Фото Госпогранкомитета
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3285 BYN
|2.324 BYN
|2.33 BYN
|USD
|1.9947 BYN
|1.993 BYN
|1.996 BYN
|RUB
|3.1752 BYN
|3.16 BYN
|3.175 BYN