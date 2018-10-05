Поляка приговорили к 6 месяцам колонии за въезд в Беларусь в обход пунктов пропуска

5 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд вынес приговор в отношении гражданина Польши о незаконном пересечении государственной границы Беларуси. Информация об этом размещена на интернет-портале Верховного суда, сообщает БЕЛТА.

Суд Свислочского района рассмотрел уголовное дело по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.371 УК (незаконное пересечение границы). Свою вину он признал. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. Кроме того, к нему применены принудительные меры безопасности и лечения от алкоголизма. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщалось, 15 мая пьяный гражданин Польши пытался въехать в Беларусь на легковушке в объезд пунктов пропуска через участок зеленой границы. Тревожная группа одной из погранзастав в Свислочском районе при проверке информации в 500 м от границы обнаружила автомобиль Opel. В нем находился 45-летний гражданин Польши. У мужчины были признаки алкогольного опьянения, внятных объяснений своему поступку он дать не смог.-0-