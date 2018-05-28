Полкилограмма спайсов изъяли у минчанина

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полкилограмма спайсов изъяла милиция у минчанина, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники наркоконтроля Первомайского РУВД Минска при поддержке ОМОНа по улице Чкалова задержали 20-летнего минчанина. "У него было обнаружено и изъято измельченное растительное вещество коричнево-бордового цвета. Согласно заключению проведенной в Центральном аппарате ГКСЭ экспертизы, изъятое оказалось спайсом с содержанием особо опасных психотропных компонентов, - проинформировали в ГУВД. - В съемной квартире молодого человека было обнаружено и изъято 500 г аналогичного вещества и 450 г белого порошка. Экспертиза показала, что порошок содержит альфа-PVP".

Как рассказали в милиции, злоумышленник реализовывал наркотики через оптовые и небольшие закладки. Однако для знакомых делал исключение и продавал товар на руки. Молодой человек рассказал, что начинал с мелких закладок, а потом перешел на более крупные партии.

Октябрьским (г. Минска) РОСК по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Фигуранту предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.-0-