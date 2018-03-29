Полочанин обвиняется в несанкционированном доступе к 20 банковским картам

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Полоцка, которому предъявлено обвинение в хищении путем использования компьютерной техники, сообщили БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за уклонение от призыва на воинскую службу мужчина с декабря 2016 по январь 2017 года похитил более Br5,8 тыс. с карт-счетов банковских платежных карточек. Часть операций на сумму более Br3,5 тыс. обвиняемому совершить не удалось в связи с их отклонением банком.

Получив реквизиты для доступа к карт-счетам почти 20 карточек, эмитированных одним из банков Канады, молодой человек использовал мобильники своих знакомых, на которые устанавливал приложение, позволяющее рассчитываться бесконтактным способом. И два месяца мошенник выбирал торговые объекты в Полоцке и Полоцком районе, где предоставлялся подобный способ расчета за покупки. Чаще всего мужчина заглядывал на АЗС, где закупался в течение недели 26 раз.

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. На личный автомобиль обвиняемого наложен арест.

Фигурант признал свою вину и рассказал, что впервые испробовал несанкционированный доступ к чужим картам, оплатив кофе на заправке. Всего он произвел в торговых объектах около 90 операций по бесконтактной оплате. Но не все они были успешными.

Примечательно, что молодой человек досконально исследовал механику такого вида преступлений. Он обучался кардингу (мошенничество с платежными карточками), вступил в клуб кардеров, оплатив за все в 2016 году 4 биткойна. Хотя следствию молодой человек признался, что вложенные средства себя не оправдали: потратил он больше, чем приобрел.

Предварительное расследование завершено. Материалы уголовного дела изучены прокурором и переданы в суд.-0-