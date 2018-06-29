Полоцкая фирма уклонялась от уплаты НДС при ввозе товаров из России

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новополоцкий межрайотдел управления Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области совместно с налоговой района выявил факт неуплаты местным ООО ввозного налога на добавленную стоимость в сумме Br95,7 тыс., сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Проверка показала, что жители Полоцка создали фирму по продаже товаров, поставляемых с оптовых баз России, за одну цену. Всего ими было открыто 5 торговых объектов. При этом владельцы не уплачивали налоги в бюджет в полном объеме.

Преступная схема была проста: при ввозе товара в таможенные органы представлялись документы, где была четко определена их стоимость и размер НДС. А при представлении налоговых деклараций в территориальную инспекцию стоимость ввезенных товаров занижалась, налоги уплачивались в меньших суммах. Данная схема использовалась на протяжении 2016-2018 годов.

В 2018 году учредители ООО решили обанкротить полоцкую фирму и списать неуплаченные налоги на бухгалтерские ошибки. А в качестве замены зарегистрировали аналогичную фирму в Новополоцке для ведения бизнеса с чистого листа.

В отношении директора, учредителей и бухгалтеров общества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК. Подозреваемыми по нему проходят 5 граждан. На их имущество наложен арест.-0-