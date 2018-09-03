Полоцкие коммерсанты по теневой схеме ввезли цветы почти на Br204 тыс.

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полоцкие коммерсанты, которые вели цветочный бизнес на территории Полоцка, Новополоцка и Россонского района, по теневой схеме ввезли в Беларусь из России продукцию почти на Br204 тыс., сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

В ходе проверки Новополоцким межрайотделом финансовых расследований оказалось, что полоцкое частное предприятие по оптовой и розничной торговле цветами, комнатными растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормом не уплатило ввозной НДС в сумме почти Br40,8 тыс.

Дальнейшее расследование показало, что директор и учредитель фирмы при поставке цветов в Беларусь из России минимизировали налоговые выплаты. Приобретая за наличные большую часть товара, они ввозили ее вместе с официально приобретенной. То есть в бухгалтерском учете сделки не отражались в полном объеме. В налоговую инспекцию представлялись декларации с недостоверными сведениями.

Только за 2015 год фирма таким образом купила у российского предпринимателя цветы на сумму почти Br204 тыс., не уплатив налоги в бюджет в крупном размере.

В отношении обоих полоцких коммерсантов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК. Они признали факт неуплаты налогов и работают над погашением причиненного бюджету ущерба.-0-