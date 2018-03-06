6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полоцкий мошенник за полгода завладел мобильниками и гаджетами на Br48 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Полоцка, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. "С января по июнь 2017 года мужчина уговорил более 50 человек приобрести в рассрочку мобильные телефоны и другие гаджеты. Он обещал вознаграждение и в полном объеме оплатить рассрочку. Общая сумма похищенного мошенническим путем имущества - среди которого 70 мобильных телефонов - составила более Br48,3 тыс.", - рассказала Светлана Сахарова.

Также установлено, что в 2013 году мужчина в Полоцке уговорил знакомого оформить кредит в банке, обещая самостоятельно его выплачивать. Он убедил купить для него за счет кредита телевизор, мобильный телефон и газовую плиту. При этом изначально не намеревался исполнять свои обязательства. Таким образом он завладел мошенническим путем деньгами и имуществом на общую сумму более Br4,3 тыс.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное повторно, в особо крупном размере). Он заключен под стражу. Дома у обвиняемого проведен обыск. Обнаружены и изъяты документы по приобретению мобильных телефонов и подключению сим-карт. Большинство мобильных, которые продавал обвиняемый, обнаружены в ходе следствия, признаны вещественными доказательствами и переданы на хранение новым владельцам.

В адрес организаций, которые продают мобильные, следователями направлены представления с требованием исключить продажу товаров по рассрочке людям в алкогольном опьянении, а также в случае давления на покупателя третьими лицами, если товар очевидно приобретается не для себя. Кроме того, в обязательном порядке письменно и устно разъяснять покупателям товаров с рассрочкой платежа порядок взыскания с них задолженности по платежам, в том числе при передаче приобретенного имущества третьим лицам.

Расследование завершено. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-