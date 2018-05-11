Полуторогодовалая девочка в Шарковщинском районе выпила жидкость для чистки труб

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шарковщинским районным отделом СК устанавливаются обстоятельства отравления ребенка в одной из деревень района, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

В милицию из районной больницы 10 мая поступило сообщение, что им доставлен ребенок с отравлением и химическим ожогом внутренних органов. "В этот день полуторогодовалая девочка была дома вместе с матерью и бабушкой. Она достала с тумбочки в коридоре пластиковую бутылку и выпила часть жидкости. Мать немедленно стала промывать дочери рот водой и вызвала бригаду скорой помощи. Сейчас ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимации. Предположительно установлено, что в бутылке из-под жидкого мыла была кислота для чистки труб", - рассказала Светлана Сахарова.

Следователи осмотрели дом, изъяли емкость с веществом, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Опрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Семья по месту жительства характеризуется положительно.-0-