Поножовщину устроили пьяные посетители витебского бара

7 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Дебош с поножовщиной устроили пьяные посетители витебского бара, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Инцидент произошел в Витебске в ночь с 5 на 6 сентября. Мужчина вернулся из России и позвал двоих знакомых отметить встречу. На террасе магазина "Филипок" по Московскому проспекту они выпивали. Позже компания познакомилась с людьми, которые сидели за соседним столиком, и предложили распивать спиртное вместе и те согласились. Через некоторое время у мужчин возникла словесная перепалка, переросшая в драку. В ход пошли не только кулаки, удары ног и стульев, но и нож. В итоге двоих мужчин привезли в областную клиническую больницу с колото-резаными ранами. Медики о происшествии сообщили в милицию.

Незамедлительно на место происшествия приехала следственно-оперативная группа и ближайшие наряды милиции. Личности всех участников потасовки были установлены, их задержали.

"Ситуация с печальными последствиями могла быть предотвращена, если бы хозяин заведения поставил тревожную кнопку для оперативного вызова сотрудников милиции. Правоохранителями несколько раз вносились представления по этому вопросу, но всякий раз владелец заведения их игнорировал. Только за последние месяцы милиционеры трижды вносили подобные предложения", - добавил Виталий Сапроненко.

В отношении троих мужчин возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, п.п.1,15 ч.2 ст.139 УК.-0-