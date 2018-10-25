Посетитель минской больницы лишился кроссовок и рюкзака

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посетитель одной из больниц Минска лишился кроссовок и рюкзака. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Партизанского РУВД Лилиана Жиленкова.

"Сотрудниками уголовного розыска Партизанского РУВД задержан неработающий ранее несудимый 36-летний мужчина. Находясь в приемном покое больницы, он выкрал личные вещи у незнакомого мужчины. Добычей злоумышленника стали кроссовки и рюкзак", - рассказала Лилиана Жиленкова.

Как пояснил задержанный, он хотел использовать украденное в личных целях. Содержимое рюкзака его не заинтересовало, он решил все вещи выбросить.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК (кража). Санкция указанной части статьи предусматривает наказание в виде общественных работ или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.-0-