26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посетительницу солигорского кафе госпитализировали после шоу-программы с жидким азотом, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управлением СК по Минской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг. "По предварительным данным, вечером 23 декабря в одном из солигорских кафе после номера шоу-программы, где использовался жидкий азот, посетительнице стало плохо. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии с признаками термического ожога. Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь, - сказала Татьяна Белоног. - Следствием проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы и иные вещественные доказательства, которые направлены для экспертных исследований, в том числе на предмет установления опасных веществ".

Основываясь на полученной в ходе доследственной проверки информации, Солигорский районный отдел СК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.338 УК (оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Выясняются фактические обстоятельства и причины произошедшего, проводятся допросы свидетелей, работников, должностных лиц заведения. Следствием затребована вся необходимая документация, которая регламентирует технику безопасности.-0-