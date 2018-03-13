13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. После вмешательства прокуратуры Воложинского района инвалиду вернули незаконно удержанные деньги, сообщил журналистам прокурор Минской области Олег Лаврухин, передает корреспондент БЕЛТА.

Недавно прокуратура провела проверку соблюдения прав и охраняемых законом интересов граждан, признанных недееспособными. В том числе проверялось соблюдение законодательства при выполнении учреждениями здравоохранения функций по опеке и попечительству. Проверка показала, что между признанным судом недееспособным 61-летним мужчиной, инвалидом II группы, и администрацией Раковской участковой больницы заключались договоры.

Так, до момента помещения недееспособного в психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов он находился на социальной койке в Раковской участковой больнице. Администрация ежемесячно заключала с ним гражданско-правовые договоры, в соответствии с которыми недееспособный 80% пенсии отдавал в качестве платы за койку, остальное получал на руки.

Чтобы защитить права инвалида, прокуратура Воложинского района предъявила исковое заявление о признании сделок недействительными и возмещении мужчине незаконно удержанных Br534,56. В конце февраля этот иск рассмотрен судом Воложинского района и удовлетворен в полном объеме.-0-