Пострадавшая в аварии с трактором под Чериковом умерла в больнице

26 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Чериковской райбольнице умерла еще одна пассажирка автомобиля "Рено", который 19 октября врезался в плуг трактора под Чериковом, сообщили БЕЛТА в райбольнице.

Пациентка скончалась сегодня в 12.15. Она поступила в крайне тяжелом состоянии и находилась в коме. У девушки были повреждения головного мозга. Операцию провели прибывшие в Чериков хирурги из Могилева, однако спасти ее не удалось.

Пострадавшая в ДТП с трактором под Чериковом девушка находится в коме За рулем легкового автомобиля была 40-летняя могилевчанка, ее пассажиры - жительницы города Костюковичи, которые работали и учились в Могилеве. Все они, за исключением 19-летней девушки, погибли на месте.

Легковым автомобилем в тот день управляла 40-летняя могилевчанка, ее пассажирки - четыре жительницы города Костюковичи, которые работали и учились в Могилеве. Все они, за исключением 19-летней девушки, погибли на месте. Чтобы достать тела и пострадавшую, понадобилась помощь спасателей. Трагическое ДТП произошло около 19.00 19 октября на автодороге Могилев - Чериков - Костюковичи.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело, все обстоятельства выясняют сотрудники ГАИ и Следственного комитета, назначен ряд экспертиз. Водитель трактора задержан, расследование продолжается.-0-