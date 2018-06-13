13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пострадавшая в ДТП под Дзержинском трехлетняя девочка скончалась в больнице, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Дзержинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибла трехлетняя девочка, восьмилетняя находится в тяжелом состоянии. Авария произошла вечером 10 июня на трассе Р1 Минск - Дзержинск у агрогородка Петковичи. "Минчанин за рулем грузового фургона Ford Transit ехал в сторону столицы в крайней правой полосе, не справился с управлением и столкнулся с припаркованной на обочине легковой Renault Megane. В результате супруга водителя легковушки, его мать, а также две малолетние дочери с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. Впоследствии от полученных телесных повреждений младший ребенок скончался в больнице", - рассказала Татьяна Белоног.
Следователи с участием эксперта и сотрудников ГАИ провели осмотр места происшествия. Изъяты транспортные средства, фрагменты и иные вещественные доказательства. Назначены автотехнические судебно-медицинские экспертизы.
Как во время опроса пояснил водитель грузового фургона, он потерял контроль за движением из-за сонливого состояния в связи с длительными поездками за рулем. Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.317 УК (нарушения правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть человека, причинение тяжкого телесного повреждения).
Граждан, которые располагают информацией, записями видеорегистратора с места происшествия, просят обратиться в Дзержинский районный отдел Следственного комитета по адресу: г. Дзержинск, ул. Фоминых, 1а, или по телефонам: 8 (01716) 5-09-27, 8 (029) 500-81-09. Следователи напоминают водителям о том, что управление в уставшем и сонливом состоянии - это огромная потенциальная опасность для всех участников дорожного движения.-0-
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