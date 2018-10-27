Пострадавшего в ДТП полуторагодовалого ребенка перевели в РНПЦ неврологии и нейрохирургии

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пострадавшего в ДТП полуторагодовалого ребенка перевели в Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Ребенка доставили из Минской областной детской клинической больницы. Малыш находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Второй, которому десять лет, находится в этом же медицинском учреждении. У него открытый оскольчатый перелом голени.

Что касается взрослых пациентов, две женщины доставлены в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска, третья - в Минскую областную больницу.

Как сообщалось, авария произошла сегодня около 16.30 на 35-м км дороги Р-28 Минск - Молодечно. Столкнулись "Мазда" и "Фольксваген Джетта". По предварительным данным, водитель "Мазды" выехал на встречную полосу.-0-