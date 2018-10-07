Пострадавших при аварии в Украине белорусов доставили в Гомель

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомель доставили белорусов, пострадавших при ДТП в Николаевской области Украины. Такая информация размещена на сайте телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Путь от Кривоозерской больницы до Гомельской областной занял больше десяти часов. Пострадавших сопровождали реанимационные бригады. С учетом состояния и возможности перенести дорогу, готовыми к транспортировке оказались четверо белорусов.

Двое пациентов до сих пор в тяжелом состоянии. Они сейчас в реанимации. Еще один находится в больнице с травмами средней степени тяжести. Состояние четвертого пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

Еще двое белорусов остаются под наблюдением украинских врачей, но их жизни также вне опасности.

Как сообщалось, ДТП произошло утром 4 октября на 290-м км автодороги Одесса-Киев вблизи села Мазурово Кривоозерского района Николаевской области. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на белорусских номерах столкнулся с грузовым подъемным краном Mitsubishi, который двигался впереди в попутном направлении.

В аварии пострадали семь человек: шестеро граждан Беларуси в возрасте от 43 до 66 лет, в том числе водитель микроавтобуса, а также 30-летний житель Киева. С телесными повреждениями разной степени тяжести они были госпитализированы. За пострадавшими были отправлены три реанимобиля Гомельской облбольницы.

Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко держит на личном контроле ситуацию с белорусами, пострадавшими в ДТП в Николаевской области Украины.-0-