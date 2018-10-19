Пострадавший при лобовом столкновении легковушек в Миорском районе скончался в больнице

19 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Пострадавший при лобовом столкновении двух легковушек в Миорском районе скончался в больнице, сообщил корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Тевелев.
Мужчину после аварии 17 октября доставили в Миорскую центральную районную больницу. На следующий день 51-летний пассажир Audi 100 скончался в реанимационном отделении.
Как сообщалось, авария произошла 17 октября около 14.30 возле деревни Горки-1. Водитель легкового автомобиля Audi 100, обгоняя две фуры, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с легковушкой Volkswagen Passat. В результате ДТП пострадали 6 человек, в том числе ребенок. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Двух заблокированных в машине пострадавших спасли сотрудники МЧС.
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