Пострадавший при разбойном нападении в Столбцовском районе умер в больнице

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В больнице скончался пенсионер, который пострадал при разбойном нападении в деревне Денисы Столбцовского района. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Следователи Столбцовского района продолжают устанавливать обстоятельства вооруженного разбоя. "Потерпевший, госпитализированный с проникающими ранениями грудной клетки и брюшной полости, скончался в больнице. Действия фигурантов дополнительно квалифицированы следствием как убийство престарелого лица, совершенное группой лиц, сопряженное с разбоем. Они находятся под стражей", - проинформировала Татьяна Белоног.
Как сообщалось, днем 5 июня в Столбцовский РОВД позвонил 79-летний житель деревни Денисы и сообщил, что около часа назад на него напали. В незакрытый дом пенсионера зашли двое неизвестных и под угрозой ножа начали требовать деньги. Нападавшие связали хозяина, ранили его ножом и похитили Br3 тыс., после чего скрылись. Потерпевший с проникающими ранениями грудной клетки и брюшной полости был госпитализирован.
Было возбуждено уголовное дело по факту разбоя, совершенного группой лиц с причинением тяжкого телесного повреждения (ч. 3 ст. 207 УК). Одного из подозреваемых сотрудники уголовного розыска задержали в Воложинском районе. Второй разыскивался и был задержан сотрудниками Копыльского РОВД в деревне Быстрица.-0-
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