7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потерпевшие по делу "Калипсо Тур" предъявили иски о возмещении имущественного ущерба и денежной компенсации морального вреда, передает корреспондент БЕЛТА из суда Октябрьского района Минска.

В том числе речь идет о суммах свыше Br2,6 тыс., Br4 тыс.

Некоторые обвиняемые ходатайствовали для обвиняемой о максимальном наказании. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

По делу проходит руководитель туристического агентства "Калипсо Тур", она обвиняется в мошенничестве в сфере туристических услуг. Как следует из обвинения, оглашенного прокурором, обвиняемая, реализуя единый преступный умысел, преследуя цель быстрого незаконного обогащения, из корыстных побуждений умышленно вводила потерпевших в заблуждение относительно цели использования денежных средств. Те передавали деньги за туры в Черногорию, Испанию, Болгарию, в Грецию, Турцию, но в путешествие так и не улетели, поскольку женщина распорядилась средствами по своему усмотрению.

С октября 2016 по июль 2017-го путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом оказания туристических услуг обвиняемая завладела денежными средствами потерпевших на сумму более Br280 тыс., что составляет особо крупный размер.

По словам адвоката, на стадии окончательного предъявления обвинения обвиняемая признала вину частично.-0-